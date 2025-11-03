Днес сутринта на много места в низините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Преди обяд ще преобладава слънчево време, но на места в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще се задържи мъгливо. След обяд от запад ще започне увеличение на облачността и през нощта срещу вторник на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 17° и 22°, в София - около 19°. В Русе те ще достигнат до 20°.В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и през нощта срещу вторник в масивите в Западна България ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 15°, на 2000 метра - около 10°.Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще е предимно слънчево. Привечер облачността ще започне да се увеличава. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 17° и 19°. Температурата на морската вода е 14°-18°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, съобщават от НИМХ.