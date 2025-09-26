Мъките за шофьорите, пътуващи по АМ "Тракия" нямат край

© Фейсбук Мъките за шофьорите, пътуващи по АМ "Тракия" продължават. Малко по-рано съобщихме за километрично задръстване, а към 18:30 положението е още по-трагично, но този път в посока София. За неволите на пътуващите към столицата Plovdiv24.bg научи от публикации на изнервените шофьори в социалните мрежи. За щастие лентата в посока Пловдив не е натоварена и се преминава спокойно и без много нерви.



Припомняме, че от АПИ апелираха шофьорите, на които им предстои пътуване по АМ "Тракия" да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.



Шофирайте внимателно!