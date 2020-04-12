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|Ìóòàô÷èéñêè: Áúëãàðèòå íå ñà äîçðåëè çà ïîëîâèí÷àòè ìåðêè
"Íàøèòå ñúíàðîäíèöè íå ñà äîçðåëè çà ïîëîâèí÷àòè ìåðêè", îòñå÷å øåôúò íà Îïåðàòèâíèÿ ùàá è ïîñòàâè àêöåíò âúðõó ñïàçâàíåòî íà ìåðêèòå. Òîé ïðèçîâà äà íå ñå ñúñðåäîòî÷àâàìå ñàìî âúðõó öúðêâèòå è õðàìîâåòå, âúïðåêè ÷å îòíîâî ïðèêàíè äà íå ñå õîäè íà ïðàçíè÷íèòå ëèòóðãèè. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ñå òðåâîæè îò òîâà, êîåòî ñå âèæäà äà ñå ñëó÷âà èçâúí õðàìîâåòå. "Òîâà å íàøàòà òðåâîãà", çàÿâè Ìóòàô÷èéñêè.
21 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ çà èçìèíàëaòà íîù. Â Ñîôèÿ íîâèòå ñëó÷àè ñà 12, Êþñòåíäèë – äâàìà, Äóïíèöà – 1, Ïëîâäèâ 2, Õàñêîâî – 2, Ñòàðà Çàãîðà – 2.
Òîâà çàÿâè ïðåäè ìèíóòè ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ïî âðåìå íà ðåäîâíèÿ ñè áðèôèíã â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, êîéòî çàïî÷íà â 8,00 ÷àñà. Òàêà îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ âå÷å e 669.
Äâàìà íîâè ïî÷èíàëè èìà, òîâà ïðàâè îáùî 28 ïî÷èíàëè - 15 ìúæå è 13 ïî÷èíàëè æåíè.
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