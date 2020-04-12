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Ìóòàô÷èéñêè: Áúëãàðèòå íå ñà äîçðåëè çà ïîëîâèí÷àòè ìåðêè
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 09:15 / 12.04.2020Êîìåíòàðè (91)97
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Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè êîìåíòèðà íàêðàòêî çàïîâåäòà çà âòîðî çàòâàðÿíå íà ïàçàðèòå çàðàäè íåñïàçâàíåòî íà ìåðêèòå. Òå ùå áúäàò îòâîðåíè çà òðè äíè - îò ïîíåäåëíèê äî ñðÿäà, ñëåä êîåòî ñå çàòâàðÿò çà íåîïðåäåëåíî âðåìå. Ìóòàô÷èéñêè îòêàçà äà îòãîâàðÿ íà âúïðîñ êàêâî å íàëîæèë òîçè îáðàò â ïîçèöèÿòà íà âëàñòòà.

"Íàøèòå ñúíàðîäíèöè íå ñà äîçðåëè çà ïîëîâèí÷àòè ìåðêè", îòñå÷å øåôúò íà Îïåðàòèâíèÿ ùàá è ïîñòàâè àêöåíò âúðõó ñïàçâàíåòî íà ìåðêèòå. Òîé ïðèçîâà äà íå ñå ñúñðåäîòî÷àâàìå ñàìî âúðõó öúðêâèòå è õðàìîâåòå, âúïðåêè ÷å îòíîâî ïðèêàíè äà íå ñå õîäè íà ïðàçíè÷íèòå ëèòóðãèè. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ñå òðåâîæè îò òîâà, êîåòî ñå âèæäà äà ñå ñëó÷âà èçâúí õðàìîâåòå. "Òîâà å íàøàòà òðåâîãà", çàÿâè Ìóòàô÷èéñêè.

 

21 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ çà èçìèíàëaòà íîù. Â Ñîôèÿ íîâèòå ñëó÷àè ñà 12, Êþñòåíäèë – äâàìà, Äóïíèöà – 1, Ïëîâäèâ 2, Õàñêîâî – 2, Ñòàðà Çàãîðà – 2.

Òîâà çàÿâè ïðåäè ìèíóòè ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ïî âðåìå íà ðåäîâíèÿ ñè áðèôèíã â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, êîéòî çàïî÷íà â 8,00 ÷àñà. Òàêà îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ âå÷å e 669. 

Äâàìà íîâè ïî÷èíàëè èìà, òîâà ïðàâè îáùî 28 ïî÷èíàëè - 15 ìúæå è 13 ïî÷èíàëè æåíè.




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Íèùî íå ïèøåòå - äíåñ â Ïëîâäèâ, â ñïîðòíàòà çàëà èìà âîëåéáîëåí ìà÷ çà ñóïåðêóïàòà íà Áúëãàðèÿ.
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Îâöå ñòå è âå÷íî ùå ñòå òàêèâà -ùå âè ðåæàò ãëàâèòå íà âñÿêúäå
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"Íàøèòå ñúíàðîäíèöè íå ñà äîçðåëè..." Êîëåêòèâíèÿò óì íà áúëãàðèòå å ìíîãî ïî-ñèëåí îò òîçè íà òîâà ãåíåðàë÷å ñ ïîëèòè÷åñêè àìáèöèè. Íà êîéòî ìó å ïèñàíî äà áúäå ïîáåäåí îò íîâèÿ êîðîíàâèðóñ - íÿìà äà ìó ñå ðàçìèíå. (Çà ùàñòèå â Áúëãàðèÿ íÿìà äà ñà ìíîãî æåðòâèòå íà COVID-19.) Îñòàíàëèòå äà íå äîïóñêàò äà áúäàò ïúðæåíè íà áàâåí îãúí. Çà ñúæàëåíèå ãåíåðàëúò å íåçðÿë è íèêîãà íÿìà äà óçðåå, çà äà ãî ðàçáåòå. Òàêàâà ìó å òèêâàòà.
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