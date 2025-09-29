© Facebook Един човек е загинал при тежката катастрофа на Околовръстното шосе в София. Това съобщиха от МВР за Sofia24.bg.



Автомобилът е самокатастрофирал, а мъжът е загинал на място. Сигналът е получен в 2:30 часа.



Возилото е с чужди регистрационни номера, а загиналият е млад мъж.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.