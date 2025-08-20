ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж от Врачанско изчезна безследно - излязъл с каруцата и повече не се върнал
Мъжът е на 62 години и изчезва на 10 август сутринта. Сигнал на 112 е подаден от негови близки на 11 август следобед.
"Излиза от нас в 7:30 ч. на 10 август, дирите водят до Враняк, до магазина отива, връща се и оттам изчезва. Засекли са го камерите да изкачва баира към нашия край и оттам няма дири. Една жена го е видяла, че е отишъл да си вземе три вафли и цигари, връща се с каруцата и оттам вече няма никакви дири“, разказа синът му Радко пред bTV.
Веднага започва акция по издирването на мъжа. Близки на семейството и доброволци обикалят целия район около село Габаре и съседните села. Полицията също го търси.
"Направихме организация и във вторник – 12 август, започнахме издирването. Няма необходено място на територията на селото, та дори и в близките села“, каза кметът на село Габаре Елена Николаева.
Близки на изчезналия казват, че той няма здравословни проблеми. По думите им скоро той е станал жертва на инциденти - някой е запалил каруцата му със сено, имало е и кражба на животните, които отглежда. Към момента няма информация кои са извършителите.
Молбата на семейството е всеки, който има някаква информация за местонахождението на мъжа, да помогне.
