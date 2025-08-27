Новини
Мъж, отвлечен и бит от прокурорския син: Каза, че ще ми покаже какво прави с хора, които му казват "не"
Автор: Екип Ruse24.bg 09:13Коментари (0)77
© NOVA
Васил Михайлов ме потърси, за да му дам всички лихвари. Искаше да превземе Перник. Не съм взимал пари от него, нищо не му дължа. Не съм изпълнявал задачи, възложени от него. Той е искал "такса спокойствие" от хора в града. Това разказа Павел Павлов. Той е човекът, подал сигнал за побой срещу Васил Михайлов, преди прокурорският син да изчезне безследно преди повече от два месеца.

Павел сподели, че е бил заплашен, след като се качил в колата на Михайлов. "Казано ми беше да отида да взема 8000 лева от трето лице, които да се дадат на Михайлов. Аз се бях съгласил, защото заплахи имаше и към семейството ми. Впоследствие обаче се отказах. Не познавах човека, от когото трябваше да взема пари - 9 години съм живял в Англия. Многократно поисках да сляза, но не ми беше позволено. В неговата кола видях оръжия, ножове, палка и мачете. Зад гърба ми през цялото време имаше човек с нож. Васил каза, че ще ми покаже какво може да направи с хора, които му казват "не". Нанесе ми няколко удара в главата и ребрата. Те не са счупени от други хора, на които съм дължал пари. Не знам как успях да избягам от сблъсъка в колата. Опитах да сляза в движение, но той ме задържа, а автомобилът изгасна. Отскубнах се, избягах в гората. Още докато пътувах в колата, видях как идват още хора с мачете. Двама от тях са задържани по случая, разпознал съм ги", разказа мъжът.

Припомняме, че от началото на юни полицията е на крак в опит да открие прокурорския син Васил Михайлов, който е в неизвестност. 21-годишният мъж изчезна, след като неговият съгражданин подаде сигнал срещу него за нанесен побой и изнудване.

След като беше обявен за общодържавно издирване, Михайлов направи изненадващо изявление чрез видео, разпространено онлайн. В дълъг монолог той обясни своята версия за събитията, довели до общодържавното му издирване, като хвърли светлина върху последния случай, в който е замесен. Видеото беше публикувано на 17 юни в канал в YouTube, носещ името "Иван Христов", създаден ден преди това.

Павлов сподели, че след това се е качил на дърво. "Всички тръгнаха да ме търсят, а аз отгоре ги виждах. В този момент писах на сестра ми, защото не можех да говоря по телефона. Чувах как Васил казва да ме наръгат, ако ме видят. Мислех, че ще ме убият. Докато бях на дървото, някой звънна на един от приятелите на Васил и каза, че полицията идва. Заснел съм ги отгоре, когато му дойде времето всичко ще се види. Никога не съм бил приятел на Васил, запознахме се чрез общ приятел. Той е рекетьор, ходи из града при невинни хора и опитва да ги тероризира. Целта му е да всява страх", разказа още Павлов. И категорично отрече да употребява наркотици.

По думите му се говори, Михайлов е забелязан да се разхожда свободно в Перник и да събира пари от хора чрез свой познат.

"Многократно се опита да се свърже с мен, след като започнаха да го издирват. Предложи ми немалко пари, свърза се със семейството ми, но никой не поддаде. Никога не бих се отказал, защото знам какво ми причини. А аз имам близки, които могат да заплатят определена сума, затова имаше интерес да ме рекетира", разкри още мъжът.

Защитникът на Павел - адвокат Зорница Костова, уточни, че поради текущото разследване се налага някои детайли да останат неразкрити засега. "Била е създадена предварителна организация. Целта на Михайлов не е била разговор. Напоследък негов защитник изпраща свидетели по случая, които да бъдат разпитани. Те са подготвени за събиране на доказателства в подкрепа на тезата на защитата. Пострадал свидетел потърси контакт с Павел, за да изнесе данни, че се страхува от Михайлов. Този човек сподели страховете си и оказахме съдействие, за да подаде жалба. В рамките на 24 часа обаче той промени мнението си и даде показания в подкрепа на издирвания", посочи тя. 

По данни на МВР на 12 юни вечерта Михайлов и още един мъж на 22 години нанасят побой и отправят заплахи за убийство към 31-годишен свой съгражданин (бел.ред. Павел Павлов). Според разследващи обаче потърпевшият съвсем не е случаен. В града е познат като човек, който се занимава с лихвари и по първоначални данни дължал пари на Васил. Затова е отведен в гориста местност над града, където по думите му е бил пребит, но успява да избяга и сам подава сигнал на 112. 

Прокурорският син не отрича, че Павлов му дължал пари. "Няма да казвам защо съм му ги дал, но съм бил молен за това – поради вероятно неща, които консумира и цял Перник знае. Говорим за наркотици, говорим за момче, което е комарджия. Има и други лоши навици. Това не е важно, не ми дава право да го удрям", каза още Михайлов във видеото, разпространено в интернет.

В разказа си той обяснява и за "счупените ребра" и "хематоми по лицето" на Павел. Твърди, че три дни преди да се види с него, отишъл пред дома му, защото мъжът му искал още пари. "Качи се в колата ми и ми поиска 2000 лв. Тези пари бяха поредните. Тези 2000 лв. бяха, за да си оправи борчовете при някакви момчета, които са го били. Има много свидетели и видео. Ситуацията става пред заведение. Няма да споменавам имената на момчетата", заяви прокурорският син.

Според него именно тогава Павел му показал, че има счупени ребра, които обаче са били констатирани чак три дни след случая в гората. "Тези счупени ребра се оказва, че са от мен. Така говорят медиите и органите на реда. Предполагам, че той самият не е казвал това", допълва прокурорският син.  

По информация на NOVA от началото на октомври, когато Михайлов напусна следствения арест,  той е поддържал връзка единствено с майка си и сестра си. Никой в града не знае с какво се издържа и как живее.

В началото на октомври 2024 г. Васил Михайлов се завърна в Перник, след като съдът го оправда по обвинението за закана за убийство към бившата му приятелка. Няколко месеца по-късно той получи на първа инстанция 4-годишна присъда за нанасяне на средни и тежки телесни повреди на близо десет души от града. Въпреки това, магистратите го оставиха на свобода с най-леката мярка за неотклонение - подписка. Образувано е досъдебно производство, а Софийската окръжна прокуратура води разследването.

Статистика: