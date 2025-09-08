Мъж полетя от Аспарухов мост!

© Мъж е скочил днес сутринта от Аспарухов мост във Варна. По предварителна информация, той е на 39 години.



В социалните мрежи хора коментират, че той е спрял автомобила си на моста, след което е предприел самоубийствения скок.



Към момента мъжът е жив, но няма информация в какво състояние е.



На Аспарухов мост има образувано задръстване.