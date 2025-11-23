Около 22.30 часа на 21 ноември в село Дянково възникнал скандал между 27-годишен мъж и 39-годишна жена, които живеели съвместно.Разправията прераства във физическа саморазправа, при която мъжът нанесъл удари с ръце и крака върху съжителката си, съобщиха от ОДМВР-Разград.Пострадалата е настанена в МБАЛ-Разград, без фрактури и опасност за живота. Извършителят е задържан в РУ-Разград. По двата случая са образувани проверки по чл.131, ал.1, т.5А от НК.