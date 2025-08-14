ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж за пожара край Тутракан: Най-вероятно е умишлено! Печка сама да се запали не съм видял досега
"Аз подадох сигнала. Дойдоха пожарникарите. Направиха всичко възможно да се ограничи периметъра. В момента пожарът е оставен на доизгаряне на ограничен периметър. Печка сама да се запали не съм видял досега. Най-вероятно е умишлено", това каза Златко Бончев пред БНТ.
Кметът на Тутракан Милен Маринов каза, че все още има огневи дейности. Пожарната извършва 24-часов контрол.
Няма заплаха за населените места, каза той. Поясни, че до момента са изгорели някъде около 3000 декара. 5-6 декара горска територия е унищожена.
Екипите на пожарната продължават да следят ситуацията.
