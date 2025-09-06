Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Мъжът, предизвикал инцидента с трамвая, остава под стража. Бил е под въздействието на наркотици!
Автор: Лора Димитрова 17:46Коментари (0)76
© БНТ
Софийският градски съд определи мярка "задържане под стража" спрямо Даниел Терзиев, обвинен, че е предизвикал инцидента с трамвая. В мотивите си съдът посочи, че до момента са събрани множество доказателства, от които може да се направи извод, че 22-годишният мъж е предизвикал потеглянето на мотрисата и след това се е укрил. Експертиза показва, че е бил със средна степен на алкохолно опиянение, открити са и следи от кокаин и марихуана, но е разбирал последствията от извършеното.

Според свидетелски показания обвиняемият на два пъти се пресегнал през прозореца на кабината на ватмана. Първия път мотрисата потеглила само метър, но втория път вече тръгнала напред. След което Даниел и неговият приятел избягали. По-късно се върнали в района, за да видят пораженията и обвиняемият казал, че ще се предаде, но вместо това не отишъл на работа и не бил открит на нито един от известните му адреси. На базата на тези данни, съдът прие че има опасност да се укрие, ако бъде с по-лека мярка.

Изводът, че има риск от извършване на престъпление беше изведен от факта, че престъплението е станало по време на изпитателния срок по присъда, която Даниел е получил само преди няколко месеца, което го характеризира като човек с висока степен на обществена опасност.

В съдебната зала 22-годишният мъж единствено заяви, че "всичко станало по невнимание“.

Съдът акцентира и на показанията на ватмана, които се разминават с експертизата и протокола за оглед относно това, до каква степен е обезопасил трамвая преди да слезе.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред САС. В случай на такива делото е насрочено за 11 септември.

Още по темата: общо новини по темата: 16
06.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
18:10 / 04.09.2025
Youtube и Google се сринаха
Youtube и Google се сринаха
10:35 / 04.09.2025
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
20:43 / 04.09.2025
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
10:36 / 05.09.2025
Пълно лунно затъмнение: Кога и къде ще можем да наблюдаваме "кървавата Луна"?
Пълно лунно затъмнение: Кога и къде ще можем да наблюдаваме "кървавата Луна"?
13:42 / 04.09.2025
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
18:11 / 05.09.2025
Актуални теми
Трамвай дерайлира в София, помете седем коли и разруши подлез
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: