Мъжът, прегазил кучето Мая, твърди, че постъпката е неволна
"С него ще се работи допълнително. Гражданин е на Северна Македония на 29 годишна възраст. Има информация, че е лекар във ВМА, но проверяваме тази информация. Лицето не е криминално проявено и не е известно на МВР", казват още от полицията.
"Материалите по случая се докладват в районна прокуратура. Сигналът е подаден в неделя около 18:24 ч., но първоначално е бил за скандал между двама мъже. По-късно полицейският екип установява, че причината за спора е прегазеното куче. Патрулът, отивайки на място установява извършилия. Образувана е преписка. Има трима свидетели, видео записа е иззет и е установена връзка с извършителя. Той не отрича случилото се", казват още от СДВР.
"Фокус" припомня, че вчера вечерта мъж, който е специализант във ВМА прегази кучето Мая, което живееше в столичния квартал "Разсадника“. Фондация "Македония" твърди, че извършителят е направил самопризнание за деянието. Случаят получи гласност в социалните мрежи, където беше разпространено видео на жестокият акт.
Граждани създадоха и петиция, която вече е подписана от близо 30 хиляди души, можете да я видите тук.
Живеещи в квартала разказват, че кучето се казва Мая и го познават от 14 години.
