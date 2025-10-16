Музикантите от Българското национално радио излизат на протест. Той ще се проведе по време на концерта им на 17 октомври, петък, в Централния военен клуб в София от 19:00 ч. Публикуваме позицията им без редакторска намеса:В момента нетното възнаграждение за млад специалист в един от най-престижните симфонични оркестри в страната е само 1260 лв., докато средната заплата в София е 3489 лв. Тази разлика е неприемлива за професионалисти, които се грижат за опазването и развитието на българската култура, записвайки музиката на млади и утвърдени композитори, изпълнявайки концерти с красива музика, където храним душите на хората и изграждаме ценности и добродетели. Много от нас имат две висши образования и всекидневно работят, за да поддържат високи стандарти, подобно на професионалните спортисти.На концерта ни на 17 октомври ще облечем светлоотразителни жилетки, за да привлечем вниманието към нашата кауза. С този жест искаме да подчертаем, че нашият труд е също толкова важен, колкото този на шофьорите и работниците, които се грижат за чистотата и инфраструктурата на градовете. Поставяме въпроса пред нашата държава какви са нейните ценности и как ще постъпи с културата си, защото действия трябва да бъдат предприети спешно.Заповядайте на концерта ни на 17 октомври, петък, в Централния военен клуб в София от 19:00 ч.