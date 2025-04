Музикантът Никола Груев – Kottarashky: Смесвам фолклорни идентичности от цял свят, защото светът трябва да върви към обединение

© Фокус В началото ми беше много интересно да превеждам автентичния фолклор или звук на Балканите на модерен език. Днес разтварям палитрата още повече и смесвам фолклорни идентичности от целия свят без никакви задръжки, защото светът трябва да върви към обединение. Това каза музикантът Никола Груев – Kottarashky в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“ с водещ Благой Д. Иванов.



Той не възприема себе си като новатор в смесването на фолклор със съвременни стилове, но изгражда свой собствен стил. "Имам по-различен почерк. Семплирам доста специфично и така мисля, че успях да създам собствен стил. Повечето от музикантите комбинират например дъбстеп и модерни стилове, аз превеждам на модерен език, но съм доста изкушен от епохи от миналото, да речем 60-те години, и ми харесва суровият автентичен звук. Затова дори моята електроника е по-автентична“, обясни Kottarashky.



Създава няколко музикални проекта, като Kottarashky & The Rain Dogs е първият от тях, а пък Kottarashky & The Preachers музикантът определи като "стилово интересен“ и еклектичен. "Преди две години усетих някакъв импулс да се захвана с нещо различно от етно музиката. След една среща със Симеон Воев се сприятелихме, пробваме нещо заедно, след което дойде и идеята за Kottarashky & The Preachers. Привлякохме още няколко много значими имена от музикалната сцена – барабаниста Владимир Василев, който е основател на "Анимационерите“ и наистина много добър музикант, Боян Златков – Епето, който е басист на култовата група "Тъмно“, Ивайло Стефанов на клавири. Получи се наистина много яка банда“, разказа той.



Kottarashky & The Preachers миксират рок, трипхоп и дъб. Дебютният албум на групата се казва Reconstruction of Speech. "Албумът хем е хомогенен, хем е много разнообразен стилово. Той е леко концептуален като замисъл. В него използвах фрагменти от речи на велики оратори от близкото и по-далечно минало. Концепцията беше да нарежа тяхната реч до неузнаваемост, без да се съобразявам със смисъла на текста, но като търся мелодията в гласа. Получи се нещо много интересно, някаква поезия на абсурда, ако се заслуша човек. Това беше една метафора на нашето съвремие, където смисълът на речта се губи“, обясни Kottarashky.



Групата вече има доста концерти зад гърба си, а на 24 април щe може да бъде чута в рамките на събитието "Литературни срещи“. Концертът ще бъде в подлеза на Ларгото от 20:30 ч., а входът е свободен. В разговора гостът сподели и за най-новия си проект: Kottarashky Sando, където той колаборира със Сандо Сандов – тромпетист и акордеонист. Въпросният проект има по-електронна насоченост.



Kottarashky прави музика за както за късометражни, така и за пълнометражни (игрални и документални) филми. "Доволен съм от нещата, които направих до момента. Винаги се опитвам да работя с картината по адекватен начин“, сподели той.