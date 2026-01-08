НАП: Над 1000 сигнала за нередности осем дни след влизането на България в еврозоната, налагат се значителни санкции
©
По думите му проверките са започнали още през миналата година с влизането в сила на Закона за въвеждане на еврото в България и продължават с още по-голям интензитет след реалния старт на разплащанията в евро.
Целта на контролните органи е да установят спазват ли се данъчното и осигурителното законодателство и изискванията на Закона за въвеждане на еврото
Получените сигнали обхващат различни сектори на икономиката. Най-много са оплакванията за повишени цени на хранителни стоки, но има и сериозен брой сигнали за поскъпване на услуги – столово хранене в училища, фризьорски и козметични салони, междуградски транспорт, градски транспорт и паркинги.
"Това е проблемът, който в момента най-силно вълнува гражданите“, подчерта пред bTV Нанков. Той допълни, че хората вече са активен партньор на институциите, като все по-често подават сигнали, придружени със снимки на касови бележки, етикети и обявени цени.
При установени нарушения НАП налага значителни санкции. Минималната глоба за първо нарушение е 5000 лева и може да достигне до 100 000 лева. При повторно нарушение санкциите варират между 10 000 и 200 000 лева.
"Считам, че тези глоби са достатъчно респектиращи. Нашата цел не е да глобяваме, а да има превенция и повече изрядни търговци“, заяви Нанков. По думите му под 10% от проверките завършват с налагане на санкции, което показва, че голяма част от търговците спазват правилата.
НАП разполага с база данни за цените още от началото на действието на закона през август 2025 г., когато съвместно с Комисията за защита на потребителите са описани цените на основните стоки от т.нар. "голяма потребителска кошница“.
При всяка проверка настоящите цени се сравняват с тези от миналата година. Ако има разлика, търговецът трябва да представи документи и обяснения за причините. Само обективни икономически фактори – като повишени наеми, доставки или други разходи, които не зависят от търговеца – могат да оправдаят увеличение на цените.
От днес, 8 януари, НАП стартира и традиционните си кампании в зимните курорти Банско, Боровец и Пампорово. Освен обичайния контрол за спазване на данъчното и осигурителното законодателство, тази година акцент ще бъде и спазването на правилата при въвеждането на еврото.
Проверки ще се извършват както по сигнали, така и по предварително изготвен график, включително чрез метода "таен клиент“.
Сред честите сигнали са и случаите на неправомерно закръгляване на цени в полза на търговеца при превалутирането от левове в евро. НАП вече е наложила санкции за подобни практики. "Призовавам търговците да проявят толеранс и да закръглят в полза на потребителя“, посочи Нанков.
Има и оплаквания за отказ от приемане на определени евробанкноти, включително от 200 евро. Макар това да не е пряка компетентност на НАП, случаите ще бъдат проверявани съвместно с Комисията за защита на потребителите.
Сигнали могат да се подават по телефона на НАП – 0700 18 700, по имейл, по пощата до териториалните дирекции или на място. Не е задължително да бъдат придружени с доказателства – достатъчно е подробно описание на случая, за да бъде извършена проверка.
Проверките ще продължат през целия период на действие на Закона за въвеждане на еврото – до август тази година. Основният фокус остава предотвратяването на необосновано поскъпване и правилното изписване на цените в левове и евро.
"Очаквам с времето нарушенията да намалеят“, заяви Евгени Нанков и увери, че НАП разполага с достатъчно правомощия и ресурс, за да упражнява ефективен контрол.
Още от категорията
/
АПИ с апел към шофьорите
08:31
Доц. Чолаков: Борисов и Пеевски са тези, които дирижират политическите процеси, но не трябва да се изключва и ролята на президента Радев
07.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.