НАП напомня как да избегнем двойното данъчно облагане
© Фокус
Обръщаме внимание, че предвидените в СИДДО методи за отстраняване на двойното данъчно облагане, могат да бъдат изменени в резултат на действието на разпоредбите на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби ("Конвенцията“) в сила за нашата страна от 01.01.2023 г.
Списъкът с включените в обхвата на Конвенцията спогодби, както и направените от Република България резерви и уведомления могат да бъдат открити в закона за ратификация, обн. в ДВ, бр. 47 от 24.06.2022 г.
За улеснение на клиентите на Националната агенция за приходите е изготвен списък, съдържащ актуална информация с приложимия метод за отстраняване на двойното данъчно облагане във всяка СИДДО за най-често срещаните доходи от източник в чужбина.
Още по темата
/
На вниманието на "вечните студенти": След определена възраст държавата спира да ви плаща осигуровките
09.12
МОН: Доходите на младите висшисти се увеличават тройно за последните 10 години – вижте заплатите
21.11
Одобриха транш от близо 92 млн. лева за изплащане на обезщетения в общинските образователни институции
19.11
Каримански за коледните добавки: Ще тежи на всички нас, които работим и плащаме данъци. Не може да разчитаме на 29 депутати, които се отказват от заплатите си
19.11
НОИ ще плаща днес
18.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Клиничен психолог: Системното гладуване води до преяждане
21:24 / 23.12.2025
Опашки пред търговските центрове: Колко ще изхарчим по празниците...
20:59 / 23.12.2025
Поли Карастоянова: Зимните курорти са напълно резервирани
18:55 / 23.12.2025
Произвежда се все по-малко българско вино
17:30 / 23.12.2025
"Вълшебна Коледа с Vivacom": Празнични емоции със страхотни филми...
16:50 / 23.12.2025
Гръцките фермери отварят достъпа до магистралите в страната, но щ...
16:51 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.