НАП напомня за важен срок, засягащ самоосигуряващите се

© Справка на "Фокус" показва, че днес е срокът, в който самоосигуряващите се лица трябва да внесат осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване.



Става въпрос за вноските за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство“ (за тези, избрали да се осигуряват и за този фонд) и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2024 г.



Това засяга лицата, подали нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна декларация.