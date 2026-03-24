Поради технически проблеми са възможни временни затруднения в телефонните комуникации в офиса на НАП в Силистра, съобщиха от приходната агенция.  

Клиентите могат да ползват информационния телефон на НАП: 0700 18 700 и електронните услуги на Националната агенция за приходите чрез Портала за електронни услуги с персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис (КЕП).

"Извиняваме се за причиненото неудобство", пишат от НАП.