НАП съобщи, че може да има проблеми със сайта утре.Поради планирана миграция на комуникационно оборудване от Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация са възможни временни прекъсвания в работоспособността на сайта на НАП - www.nra.bg в периода от 06:00 ч. до 08:00 ч. на 26.10.2025 г. (неделя), съобщиха от институцията в страницата си.