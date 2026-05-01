Срокът за подаване на годишна данъчна декларация от физически лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ) беше до вчера 30 април.

Ако сте пропуснали този срок, подайте декларация въпреки закъснението, съветват от НАП, цитирани от ФОКУС. За информация за начини и място за подаване, вижте Деклариране на доходите на физическите лица.

За закъснението подлежите на глоба или имуществена санкция до 255,65 евро/500 лв. при първо нарушение и до 511,29 евро/1000 лв. при повторно нарушение (чл. 80, ал. 1 и 3 от ЗДДФЛ).

Обърнете внимание, че неподаването на годишна данъчна декларация не може да остане скрито. Всяка година съпоставяме данните за изплатени суми на работници и служители, подадени от работодателите с данните за получени доходи, декларирани от физическите лица. Тъй като неподаването на декларация води до глоби, е важно да знаете в кои случаи трябва да декларирате доходите си пред НАП. Вижте Данък върху доходите на физическите лица.

Ако сте подали декларация, но искате да направите поправки в нея, вижте Коригираща декларация.