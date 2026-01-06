НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
В четвъртък, с преминаване на студен атмосферен фронт, вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще бъде облачно, валежите ще продължат, а с понижението на температурите в по-голямата част от страната дъждът ще премине в сняг. Температурите ще останат почти без денонощен ход - от минус 1° - минус 2° в северозападните до 13°-14° в югоизточните райони.
През нощта срещу петък валежите бързо ще спрат, а облачността ще се разкъса, в петък и ще намалее до предимно слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, а максималните - между 2° и 7°. Привечер от северозапад ще започне ново увеличение на облачността, а през нощта срещу събота - и валежи от сняг.
През почивните дни и в началото на новата седмица ще бъде облачно с валежи. В събота в по-голямата част от Западна и Централна България ще са от сняг, в източните и крайните южни райони - от дъжд, а в неделя и понеделник в цялата страна ще са от сняг.
Вятърът отново ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили, температурите ще се понижат и в понеделник в цялата страна и дневните ще останат отрицателни или близки до нулата. Във вторник валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса. Ще бъде доста студено с минимални температури около минус 10°, максимални между минус 7° и минус 2°.
