Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
НИМХ издаде предупреждение за времето днес, 17 септември!
Автор: Вилислава Ветренска 09:01Коментари (0)63
©
Днес, по преминаващ през страната студен атмосферен фронт, облачността ще е по-често значителна. От северозапад на югоизток на места ще превали, като повече по количество ще са валежите в североизточните и планинските райони, където е възможно и да прегърми. След обяд от северозапад облачността бързо ще се разкъсва и да намалява. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е умерен и временно силен. С него ще започне да нахлува студен въздух, който ще понижи температурите и максималните ще бъдат между 21° и 26°, в крайните югоизточни райони и на места в Горнотракийската низина до 28°, в София - около 21°.

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, в отделни райони, главно в Родопите, придружени с гръмотевици. След обяд от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 9°.

По Черноморието преди обяд все още ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност, но около обяд от северозапад облачността ще започне да се увеличава, ще има и валежи от дъжд, отначало по Северното Черноморие, а вечерта и на юг. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югозапад, след обяд ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е и временно силен. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В сила е предупреждение с жълт код за силен вятър в части от България.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
12:32 / 15.09.2025
Бивш вътрешен министър за шефа на МВР в Русе: Това може да стане всеки ден навсякъде из пределите на България
Бивш вътрешен министър за шефа на МВР в Русе: Това може да стане всеки ден навсякъде из пределите на България
19:08 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
С тържествени церемонии бе даден старт на учебната година в училищата и детските градини в Русе
С тържествени церемонии бе даден старт на учебната година в училищата и детските градини в Русе
14:07 / 15.09.2025
Малко над 150 деца започнаха новата учебна година в ОУ "Алеко Константинов"
Малко над 150 деца започнаха новата учебна година в ОУ "Алеко Константинов"
11:59 / 15.09.2025
Брутална катастрофа на бул. "Ботевградско шосе" в София! Колата е на части!
Брутална катастрофа на бул. "Ботевградско шосе" в София! Колата е на части!
12:08 / 15.09.2025
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно нагнетяват напрежение у децата си
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно нагнетяват напрежение у децата си
12:19 / 15.09.2025
Актуални теми
Катастрофи в Русе
Поскъпване на хранителните продукти
Национален отбор на България по волейбол
Шампионска лига сезон 2025/26
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: