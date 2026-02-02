НИМХ издаде жълт код за опасно време утре в почти цялата страна
През нощта облачността над страната ще бъде значителна, временно намаляваща след полунощ, главно над източните райони. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Сутринта на места в равнините и низините ще се образува мъгла. Ще бъде студено с минимални температури между минус 10° и минус 5°, на места в Северна България и високите полета на Западна – до минус 14°, в крайните югозападни части от страната – до 0°, за София – около минус 8°. Утре ще има разкъсана, по-често значителна облачност. До обяд в равнинната част ще е и мъгливо. Ще духа слаб, в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. През повечето дневни часове температурите в по-голямата част от страната ще останат по-ниски от 0°, максималните ще бъдат между минус 5° и 0°, в Югозападна България – до 7°, за София – около 0°.
Над планините ще има значителна облачност. Само по най-високите части на Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 2°.
Над Черноморието ще има разкъсана облачност: над южното крайбрежие - по-често значителна, а над северното – с повече слънчеви часове. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между минус 2° и 1°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
