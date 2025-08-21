Новини
НИМХ официално сложи край на жегите за 2025 година
Автор: Екип Ruse24.bg 20:27Коментари (0)51
От Националния институт по метеорология и хидрология публикуваха прогнозата за времето за утре и за следващата седмица, от която става ясно, че големите горещини за това лято вече са в миналото.

Естествено, високи температури ще има и през септември, но те ще са далеч от труднопоносимите 38-40 градуса.

През нощта ще бъде предимно ясно със слаб вятър от южната четвърт. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Вятърът ще се обърне от запад-северозапад и ще се усили, най-късно в източните райони от страната, където през по-голямата част от деня ще се задържи от юг-югозапад.

След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 28°- 31° на места в Западна България до 35°-37° в Горнотракийската низина и Лудогорието. 

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. По интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан. Ще е ветровито с умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността и привечер по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През почивните дни ще има променлива облачност, над много райони намаляваща до слънчево. Вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е от северозапад, в събота умерен, временно силен, в неделя ще отслабне. Температурите ще се понижат и в неделя максималните ще бъдат между 25° и 30°.

През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, вятърът ще се ориентира от югоизток и температурите ще се повишават бавно. В сряда след обяд над северните и западните райони ще се развие купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми.

В четвъртък със северозападен вятър ще прониква хладен въздух. Ще има по-значителни временни увеличения на облачността и на места в Централна и Източна България ще превали краткотраен дъжд.

