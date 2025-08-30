Новини
НИМХ предупреди жителите на 10 области в страната
Автор: Десислава Томева 12:29Коментари (0)59
©
Голяма част от областите или част от тях, са предупредени за интензивни валежи в неделя. Става въпрос за: София-област, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Пловдив, Габрово, Кюстендил и Благоевград. На тези места в сила е жълт код за опасно време, а количество на дъжда ще е от 25 mm на кв. метър до 35 mm на кв. метър.

През нощта и утре от запад на изток през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, като интензивни ще се явленията в Западна и Централна Северна България, където и валежите ще са значителни. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахлуе хладен въздух. Към 15 часа температурите ще бъдат от 23°-25° в Северозападна България до 32°-33° в източните райони на страната, в София - около 25°.

В планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, но още преди обяд от югозапад валежите ще започнат да спират, до вечерта на всякъде. Ще духа умерен и силен южен вятър, който още преди обяд ще започне да се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но по-късно след обяд и вечерта на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, около и след обяд умерен от юг-югозапад, който вечерта ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

