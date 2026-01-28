НИМХ с подробна прогноза до края на седмицата: Температурите падат, идва сняг
Ще бъде облачно, на места в равнините и мъгливо. Ще има валежи: в равнинната част от страната от дъжд, в планините - от сняг. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има на места в Южна, а в петък – и в Североизточна България; гръмотевична дейност ще има в четвъртък в югоизточните райони.
През първия ден ще духа предимно умерен вятър от юг-югоизток, а в петък - вятърът ще се ориентира от север-североизток и с него ще нахлува студен въздух; в Северна България дъждът ще премине в сняг. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в югоизточните райони до 7°-8°, а максималните – между 7° и 12°, по-високи в Източна България; а в петък температурите ще се понижат.
През почивните дни и в началото на следващата седмица ще се създаде нова валежна обстановка. След временно спиране на валежите в събота от югозапад, те отново ще се активизират. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета - сняг.
В неделя и понеделник на повече места и в Южна България дъждът ще премине в сняг. От североизток с умерен, в Източна България и временно силен вятър ще нахлува студен въздух. В понеделник преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 7° и минус 2°, а дневните ще са предимно между минус 2° и 3°. Във вторник валежите ще спрат и облачността ще се разкъса.
Минималните температури ще се понижат, а дневните няма да се променят съществено.
