Днес ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд над Югозападна България. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°.В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд над масивите в Югозападна България. Ще духа слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16°, на 2000 метра – около 9°.По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с намалена видимост. Почти тихо време с максимални температури между 19° и 21°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.Презвремето ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб вятър от южната четвърт. Ще има разкъсана висока облачност, а в нощните часове и рано сутрин в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, на повече места и по-трайна всъобщават от НИМХМинималните температури ще се повишат слабо и ще са предимно между 5° и 10°, а максималните ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски в местата с трайна мъгла. Въввятърът ще се смени със северен, в- източен, с него ще проникне относително студен въздух.Видимостта в низините и котловините временно ще се подобри. Облачността ще се увеличи, повишава се вероятността за валежи на места.Дневните температури слабо ще се понижат. Вще остане сравнително хладно, но вероятността за валежи намалява, над източната половина от страната облачността ще се разкъса и ще намалее.