НИМХ с прогноза за времето до края на август
Автор: Петър Дучев 08:48
©
В понеделник, с преминаването на студен атмосферен фронт, от запад на изток облачността над страната ще продължи да се увеличава и ще има валежи от дъжд, по-съществени в Източна България, където и в отделни райони ще са придружени с гръмотевици. Около и след обяд над северозападните райони облачността ще започне да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Ще духа до умерен северозападен вятър, в Източна България от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 25°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще е без съществена промяна.

Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. След обяд над масивите в Западна България облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Във вторник ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста облачност, повече над Южна България. Ще е почти без валежи, но все пак на отделни места, главно в планинските райони в Югозападна България е възможно да превали краткотраен дъжд.

През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната по-често умерен.

Температурите постепенно ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат предимно между 32° и 37°.

