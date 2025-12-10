НИМХ с прогнозата до 14-ти декември и началото на новата седмица, става студено
В планините ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°.
По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 11°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
През следващите дни ще бъде почти тихо или със съвсем слаб вятър със западна компонента. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Около и след обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва и намалява, на места до слънчево. В планините и планинските райони ще бъде предимно слънчево. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 10° и 15°.
По-значителни временни увеличения на облачността ще има в петък над източната половина от страната, на отделни места там е възможно слабо и за кратко да превали, а вятърът от северозапад временно ще е до умерен. През нощта срещу понеделник също на отделни места в Северна България е възможно да превали съвсем слабо. С усилване на вятъра от северозапад, в Източна България от север ще нахлува сравнително по-студен въздух.
През първите дни от новата седмица ще е по-студено, но облачността от запад ще намалее, вятърът ще отслабне. Във вторник отново ще има условия за мъгли.
