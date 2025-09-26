Новини
НИМХ с прогнозата за уикенда, температурите падат
Автор: Вилислава Ветренска 15:48
©
Утре ще преобладава облачно време. На отделни места в югозападните райони ще превали. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – около 16°.

В планините ще бъде облачно. На места в масивите от Западна България ще превали дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 6°, съобщиха от НИМХ.

По Черноморието ще е предимно облачно и ветровито. Ще духа умерен до силен силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В неделя облачността ще е значителна и на отделни места, главно в Западна България ще има и слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е до умерен, в Северна и Източна България временно силен от изток-североизток.

Температурите ще се понижат още и минималните ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 15° и 20°.






