НИМХ с прогнозата за вторник

© Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София - около 29°.



В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°, съобщават от НИМХ.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-27°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.