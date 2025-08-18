ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и след обяд на много места в масивите от Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20°, на 2000 метра - около 14°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Във вторник въздушната маса ще се задържи неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Централна и Източна България. Вятърът отново ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°.
В сряда ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в планините и източните райони. На отделни места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.
В четвъртък ще е предимно слънчево. Ще се появи и усили вятърът от южната четвърт и ще започне бързо затопляне.
В петък над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Привечер над западните райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятърът от юг-югозапад. Температурите ще се повишат още и преобладаващите максимални ще бъдат между 34° и 39°.
През нощта срещу събота и в събота над страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Температурите ще се понижат с 5-7 градуса.
В неделя вятърът ще се ориентира от североизток и ще продължи да прониква хладен въздух. Облачността над по-голямата част от страната временно ще намалее до предимно слънчево.
