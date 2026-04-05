Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, в Дунавската равнина временно умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 17°.

В планините преди обяд по високите части ще бъде предимно слънчево, а в ниските видимостта ще е намалена. След обяд ще се развива купеста облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, в местата над 2000 метра - сняг. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°, съобщават от НИМХ.

По Черноморието в сутрешните часове на места ще има намалена видимост и ниска облачност. В часовете около обяд ще е предимно слънчево. След обяд купестата облачност ще се увеличи. Само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Временни увеличения на облачността ще има след обяд, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните - между 18° и 23°.

Във вторник и сряда, с усилване на вятъра от север-северозапад, ще нахлува студен въздух. Облачността ще се увеличи, слаби валежи от дъжд ще има само на отделни места, главно в Източна България. Минималните температури ще се повишат, а дневните ще се понижат значително, в сряда максималните ще са между 12° и 17°.

През следващите дни застудяването ще продължи. Облачността ще бъде предимно значителна, валежи ще има на повече места в страната, а с понижението на температурите в отделни северни и планински райони ще превали и сняг.

В четвъртък ще остане ветровито, в петък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток.

В събота, с преминаването на средиземноморски циклон вятърът ще се ориентира от изток. Ще бъде облачно с валежи от дъжд.

Има повишена вероятност да са значителни по количество. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните - между 3° и 8°.