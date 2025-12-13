НИМХ с пълната прогноза за седмицата от 15-ти до 20-ти декември, температурите се вдигат
©
В останалата част от страната времето ще бъде слънчево, във вторник и сряда с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще са между минус 3° и 2°, а максималните - между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла.
В четвъртък със слаб западен вятър мъглите в повечето места ще се разсейват. Ще има разкъсана висока и средна облачност. Температурите ще се повишат още, максималните ще са между 11° и 16°.
В петък и събота ще преобладава облачно време, повишава се вероятността на отделни места да превали слаб дъжд.
Вятърът ще е слаб, в петък от северозапад, в събота ще се ориентира от север, дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 5° и 10°.
Още по темата
/
Облачно в Русе
07.12
Още от категорията
/
Астрологът Ивелина Рускова: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:13
Любослав Костов за депутатите: Не си представям как ще ходят след 2-3 месеца на избори, ако не приемат бюджет
12.12
Адриан Николов: Съревнованието при изборните обещания ще е свързано с данъци, фискална политика и икономика
12.12
Цената на златото отново премина ключово ниво. Защо благородният метал стига до космически стойности?
12.12
Какво става с пенсиите, заплатите и майчинските, ако България влезе в новата година без бюджет?
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.