През повечето дни от новата седмица ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще се задържи мъгливо или с ниска слоеста облачност. Това съобщават синоптиците от НИМХ в прогнозата си за предстоящата седмица от 15 до 20-ти декември.В останалата част от страната времето ще бъде слънчево, във вторник и сряда с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще са между минус 3° и 2°, а максималните - между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла.В четвъртък със слаб западен вятър мъглите в повечето места ще се разсейват. Ще има разкъсана висока и средна облачност. Температурите ще се повишат още, максималните ще са между 11° и 16°.В петък и събота ще преобладава облачно време, повишава се вероятността на отделни места да превали слаб дъжд.Вятърът ще е слаб, в петък от северозапад, в събота ще се ориентира от север, дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 5° и 10°.