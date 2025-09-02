ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|НОИ: Българите реално започват да получават пенсия при възраст, по-висока от изискваната в закона
Данните на Националният осигурителен институт за периода 2015 г. - 2024 г. показват, че българите реално започват да получават пенсия при възраст, по-висока от изискваната в закона.
За мъжете с трета категория труд през миналата година при необходими 64 години и 8 месеца НОИ е отпускал пенсия при навършени средно 65 години и 9 месеца.
За жените при изисквани 62 години и 2 месеца това е ставало повече от година по късно - при средно навършени 63 години и 7 месеца.
НОИ отчита, че намалява стажът на пенсионерите от трета категория труд, пише pariteni.bg. През 2015 година средно изработените за двата пола години са 35 г. и 6 месеца, а през миналата - 33 г. и 6 месеца.
И още от данните за десетилетието: Средната пенсия за стаж и възраст от 340 лева достига 937 лева, а коефициентът на заместване на дохода от пенсия към брутния от труд расте от 46, 8 на 56,6%.
Намаляват с близо 8 хиляди платените обезщетения за бременност и раждане - те са били 97 000 през 2024 година, като най високата стойност е от 2017 година - 110 500.
Обезщетение за гледане на дете до 2-годишна възраст през миналата година са получавали 82 000 жени и мъже, а през 2018 година те са били 93 000.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 916
|предишна страница [ 1/153 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест
20:31 / 01.09.2025
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Климатологът Симеон Матев каза кога се очакват по-интензивни валежи
09:51 / 31.08.2025
Показаха се! Заедно са!
10:26 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: