НОИ: Българите реално започват да получават пенсия при възраст, по-висока от изискваната в закона
Автор: Екип Ruse24.bg 08:44Коментари (0)0
© Фокус
Средната продължителност за получаване на пенсия за стаж и възраст през миналата година за жените у нас е 27 години и 5 месеца, като се увеличава с 5 месеца спрямо 2015 година. При мъжете този период намалява от 22 години и 6 месеца на 20 години и 1 месец, сочат данните, проследени от Държавното обществено осигуряване.

Данните на Националният осигурителен институт за периода 2015 г. -  2024 г. показват, че българите реално започват да получават пенсия при възраст, по-висока от изискваната в закона.

За мъжете с трета категория труд през миналата година при необходими 64 години и 8 месеца НОИ е отпускал пенсия при навършени средно 65 години и 9 месеца.

За жените при изисквани 62 години и 2 месеца това е ставало повече от година по късно - при средно навършени 63 години и 7 месеца.

НОИ отчита, че намалява стажът на пенсионерите от трета категория труд, пише pariteni.bg. През 2015 година средно изработените за двата пола години са 35 г. и 6 месеца, а през миналата  - 33 г. и 6 месеца. 

И още от данните за десетилетието: Средната пенсия за стаж и възраст от 340 лева достига 937 лева, а коефициентът на заместване на дохода от пенсия към брутния от труд расте от 46, 8 на 56,6%.

Намаляват с близо 8 хиляди платените обезщетения за бременност и раждане - те са били 97 000 през 2024 година, като най високата стойност е от 2017 година - 110 500.

Обезщетение за гледане на дете до 2-годишна възраст през миналата година са получавали 82 000 жени и мъже, а през 2018 година те са били 93 000.

10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
20:31 / 01.09.2025
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
11:19 / 01.09.2025
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Климатологът Симеон Матев каза кога се очакват по-интензивни валежи
09:51 / 31.08.2025
Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сделката с "Райнметал"
11:06 / 31.08.2025
Показаха се! Заедно са!
10:26 / 31.08.2025
