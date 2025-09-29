Новини
НОИ изплаща средно по 62 лева на ден на хората в болничен
Автор: Екип Ruse24.bg 17:28
© Фокус
През първите шест месеца на годината 22,6% от осигурените за общо заболяване и майчинство са получили обезщетения за временна неработоспособност, сочат данни на Националния осигурителен институт (НОИ). Общата сума на изплатените средства възлиза на 524,2 млн. лева.

Най-често срещаната причина за отсъствие от работа е вирусна инфекция с неуточнен произход – 11,6% от всички болнични. Обикновено при тази диагноза се изписват 4–5 дни почивка. На второ място се нареждат острите инфекции на горните дихателни пътища (11,5%), следвани от острия бронхит (6,4%).

По-продължителни отсъствия са отчетени при заболявания на междупрешленните дискове – средно 14 дни. Най-дългите болнични за първото полугодие обаче са били при случаи на заплашващ аборт – до 27 дни, макар делът им да е едва 2% от всички издадени листове.

Средно за страната НОИ е плащал обезщетения за около 13 дни боледуване, като дневната сума възлиза на 62,5 лева, пише Pariteni.bg. По-често жени са ползвали болничен – 12,6% срещу 10% при мъжете.

От общо 833 хиляди души с изплатени обезщетения най-много са били в София-град – 291 хиляди, докато най-малко са във Видин – едва 4580.

В национален мащаб личните лекари са издали близо 662 хиляди болнични листа, а болниците за активно лечение – още около 210 хиляди. Най-разпространени са кратките болнични между 4 и 7 дни – над 564 хиляди. Около 328 хиляди са били с продължителност от 8 до 14 дни.






