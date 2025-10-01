НОИ с информация за изплащането на пенсиите и обезщетенията за октомври

© Фокус Изплащането на пенсиите през октомври т.г. чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври (вторник) и ще завърши на 20 октомври (понеделник), съобщават от НОИ. Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври 2025 г.



На 2 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец септември.



Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври (сряда).



Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“.