НОИ с важна новина за парите на българите

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2025 г. е 1844,98 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2024 г. до 31.07.2025 г. е 1762,62 лв.







Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.