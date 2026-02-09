НОИ ще зарадва пенсионерите днес
Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.
Преводите на сумите за февруарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 февруари 2026 г.
На 3 февруари на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец януари.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 февруари (понеделник).
Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“.
Чичо Ичо
преди 2 ч. и 27 мин.
Току що ми дойде известие за данък сгради и такса смет. Всичко е двойно в сравнение с миналата година. Единствено данъка на автомобила не е пипан.
