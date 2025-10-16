ЗАРЕЖДАНЕ...
НОИ захранва днес сметките на определена група граждани
На 16 октомври е датата, на която се получават обезщетения за временна неработоспособност и майчинство.
Обезщетенията за болест и майчинство се изплащат до 10 работни дни след постъпването в НОИ на коректни данни от лекарите и от осигурителите, припомня "Фокус". Обезщетенията, отнасящи се за периоди по-дълги от един месец, се изплащат до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Посочените дати са датите, на които сумите постъпват по банковите сметки на бенефициентите
