НОИ ще направи последните преводи по сметките за тази година. Днес се изплащат:– обезщетенията за временна неработоспособност и майчинство– обезщетения за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възрастОбезщетенията за болест и майчинство се изплащат до 10 работни дни след постъпването в НОИ на коректни данни от лекарите и от осигурителите, припомня. Обезщетенията, отнасящи се за периоди по-дълги от един месец, се изплащат до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Посочените дати са датите, на които сумите постъпват по банковите сметки на бенефициентите