Георги Шарков и членовете на ЦИК във връзка с подготовката за предстоящите предсрочни парламентарни избори, предаде репортер на ФОКУС.
Предложението е внесено от депутата Ангел Славчев от ПГ на ''Възраждане". Като първа точка в дневния ред депутатите ще разгледат на първо четене Законопроект за прозрачност и почтеност в управлението т.нар. закон за лобизма. Вносители са бившият министър на правосъдието Георги Георгиев от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и група народни представители.
В проекта на програма е включено също първото четене на Законопроект за обществения транспорт, както и второто гласуване на промени в Закона за защита от дискриминация.
НС изслушва министъра на електронното управление и ЦИК за подготовката на изборите
