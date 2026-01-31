Конгресът на БСП ще се състои следващата седмица - на 7 и 8 февруари. Това решиха днес членовете на Националния съвет. На съвета бяха взети няколко решения:-Потвърди решението си за провеждане на заседание на 51-вия Конгрес на партията на 7 и 8 февруари;-Прие план за организацията на заседанието на Конгреса;-Прие проект на политическа платформа за явяване на предсрочните парламентарни избори, който да бъде одобрен от КонгресаНа Конгресът трябва да се вземе важния въпрос кой ще стане лидер на левицата.