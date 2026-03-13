НС прие на първо четене мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари
©
Предложението е внесено от ПГ на ''ДПС - Ново начало", а вчера бе прието и на първо четене в ресорната комисия по бюджет и финанси. Проектът на решение получи подкрепата на ПГ на ГЕРБ - СДС, ''ДПС - Ново начало'', ''Има такъв народ'' и трима нечленуващи в ПГ.
"ДПС - Ново начало" внесе законопроект, който да задължи МС да се създаде фонд за компенсиране заради високите цени на горивата. Предложените мерки включват създаването на специален фонд, финансиран чрез увеличението на ДДС, което идва от поскъпването на суровия петрол и природния газ.
Планира се към Министерството на финансите да бъде създаден Фонд ''Енергийно подпомагане на предприятията и домакинствата“, който ще администрира средствата за подкрепа на бизнеса и гражданите. Цонев уточни, че фондът ще функционира като бюджетен инструмент, а не като самостоятелна структура.
За база при определяне на допълнителните приходи ще се използват средните цени за крайни потребители на моторните горива и на втечнения природен газ (LNG) на вътрешния пазар за месеца, предхождащ началото на военните действия, съпоставени с текущите средни цени за съответния период.
Предвижда се Министерският съвет да определя реда и условията за управление на фонда. Според текста, в рамките на своите правомощия правителството ще може да финансира фонда чрез Българската банка за развитие.
По отношение на подкрепата за предприятията и публичните услуги, засегнати от увеличените разходи за енергийни ресурси, кабинетът ще трябва да разработи мерки и програма, насочени към транспортния сектор, градския транспорт, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, както и към земеделските производители.
За транспортния сектор се предвижда, на база отчетените количества използвани горива през съответния месец на предходната година, Българската агенция за експортно застраховане да издава гаранции за разсрочване на лизинговите вноски на транспортните фирми до края на 2026 година.
Още по темата
/
Димитър Хаджидимитров: Браншът ще задържи ниски надценки, за да смекчи удара от войната в Близкия изток
11:10
Иван Хиновски: "Лукойл Нефтохим" е монопол, а 90% от резервите се съхраняват от същия производител
09:19
Търговец: От вчера до днес цената на дизеловото гориво, което зареждам, се е увеличило с 2-3 евроцента
08:18
Лъчезар Богданов: Държавата трябва да бъде подготвена за по-негативен сценарий – цената на петрола да скочи с 50 до 100%
12.03
Работодателите: Няма нужда от специални мерки за компенсация на бизнеса заради цените на горивата
12.03
Трайков за мерките срещу цените на горивата: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
12.03
Икономист: Директните компенсации за домакинствата заради по-скъпите горива, могат да доведат до допълнително повишаване на цените
12.03
Бойко Борисов: За разлика от служебния премиер, аз не бих казал, че "всичко е точно" с горивaта и цените им
12.03
Още от категорията
/
Проф. Киров за ратификационния закон: Нормално е да вземем отношение към сключения международен договор
19:24
Според данните на НСИ – учете! Безработните висшисти са 16%, а тези със средно образование над 53%
14:57
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на споразумението за участието ни в Съвета за мир на първо четене
14:42
Бившият директор на Агенцията за хора с увреждания: На първо място е необходимо да бъде създаден класификатор на функционалностите на хората с увреждания
09:41
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.