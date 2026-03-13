НС прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане
Една от основните промени, която бе одобрена, е освобождаването на доходите на вероизповеданията от наем на недвижимо имущество от данъчно облагане. Това ще важи за вероизповедания, регистрирани по Закона за вероизповеданията в България. За да се възползват от облекчението, те трябва да отговарят на няколко условия: да получават държавна субсидия за съответната година и приходите от наема да се използват за религиозната, социалната, образователната и здравната им дейност. Освен това, недвижимото имущество не трябва да се използва със стопанска цел, несвързана с тези дейности.
Другото нововъведение в закона касае по-благоприятния режим за амортизиране на електрически автомобили. Съгласно промените, за електрически автомобили, придобити след 1 януари 2026 г., годишната данъчна амортизационна норма може да достигне до 50%. Това е част от усилията на правителството да стимулира устойчивия транспорт и намаляването на въглеродните емисии в страната.
В допълнение, народните представители одобриха данъчни облекчения за научноизследователска и развойна дейност. Вече ще бъде възможно на данъчно задължените лица да се признаят допълнителни 25% разходи за данъчни цели, когато разходите са свързани с развойна дейност и създаване на дълготрайни нематериални активи.
Тези промени са част от усилията на България да обнови данъчната си система и да стимулира развитието на нови технологии и устойчиви бизнес практики. Законопроектът предстои да влезе в сила от 1 януари 2026 година и се очаква да има значително влияние върху корпоративния сектор и вероизповеданията в страната.
