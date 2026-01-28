НС прие строги правила за атракционните услуги
Според новоприетия закон всеки доставчик на атракционни услуги ще подлежи на задължителна регистрация в национален туристически регистър с цел гарантиране на прозрачност и информираност за потребителите. Също така всеки, който предоставя такива услуги, ще трябва да осигурява застраховка "злополука" за клиентите и да преминава редовни проверки от акредитирани органи.
Въвеждат се задължително обучение на персонала, както и планове за безопасност, както и контрол на съоръженията преди пускането им в експлоатация.Нарушителите ще подлежат на глоби до 100 000 лв. и отнемане на регистрацията.
