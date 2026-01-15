Народните представители гласуваха на първо и второ четене промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД), предложени от "БСП-Обединена левица". С приетите промени се намалява лихвеният процент - от 7 на 3 на сто, предаде репортер наСтудентските и докторантските кредити вече ще са с максимална лихва от 3 процента. В момента максимумът е 7%. В момента половината от банките, подписали типов договор по чл. 7 от ЗКСД, предлагат студентски кредити с фиксиран годишен лихвен процент от 7%, което е максималната допустима по закон стойност. Останалите кредитни институции прилагат лихви, които са близки до този таван.Според вносителите високата цена на тези кредити все по-често поражда мнението, че финансирането на студенти и докторанти е неефективно именно заради високите лихвени проценти.Вносителят на проекта Габриел Вълков обясни, че това ще струва на държавата около 100 хиляди лева годишно.На първо четене законопроектът мина с 187 гласа "за", 5 "въздържал се'', против нямаше. Само от "Величие" се въздържаха. Депутатът от БСП Габриел Вълков поиска законопроектът да бъде гласуван директно и на второ четене. На второ гласуване всички депутати единодушно го подкрепиха.