Депутатите приеха на първо и второ четене допълнение в Закона за автомобилните превози. С допълнението отпада задължението на превозвачите, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии в общини, чийто административен център се намира в друга община, да ползват автогари.

Измененятата бяха са внесени от Цвета Караянчева от ГЕРБ-СДС и група народни представители.

Законопроектът беше приет със 163 гласа "за“.