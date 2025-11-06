НС реши: Превозвачите по междуселищни автобусни линии в общини, чийто административен център се намира в друга община, няма да ползват автогари
©
Измененятата бяха са внесени от Цвета Караянчева от ГЕРБ-СДС и група народни представители.
Законопроектът беше приет със 163 гласа "за“.
Още по темата
/
Депутатите създадоха временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос
05.11
Трайчо Трайков: Сградата на НС се руши - влага пълзи по стените, ръждива вода се спуска по тях, мазилка пада! Рая Назарян да вземе нещата присърце!
31.10
Още от категорията
/
МЗ: Формираните внушения за липса на прозрачност за Националната детска болница засилват недоверието
13:15
Бременна жена с трансплантиран бъбрек и рядко хематологично заболяване беше спасена от екипа на СБАЛАГ "Майчин дом"
12:06
Определен тип служители у нас получават безплатна храна на работното място. От 2026 г. средствата за това се вдигат двойно
12:06
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
един тракиец
преди 1 ч. и 6 мин.
Перфектно. Сега, кметът може да пусне по няколко рейсчета и всички ще са щастливи. Пловдив плаща, хората пътуват на воля.
Помак Керезов
преди 1 ч. и 20 мин.
Пагубни са за частните фирми, които държат транспорта в Пловдив, подкрепяни от общината :)) след като няма градски транспорт в града от десетилетия, става така :)
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.