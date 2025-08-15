Новини
НСИ: Месечната инфлация е 1.7%, а годишната 5.3%
Автор: Десислава Томева 12:42
©
Месечната инфлация е 1.7%, а годишната инфлация е 5.3%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за юли 2025 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за юли 2025 г. спрямо същия месец на предходната година.

През юли 2025 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: "Развлечения и култура“ (13.2%), "Ресторанти и хотели“ (2.4%), "Съобщения“ (2.0%) и "Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ (1.9%). Намаление е регистрирано в група "Облекло и обувки“ (-3.4%).

Индекс на потребителските цени (ИПЦ)

През юли 2025 г. месечната инфлация е 1.7%, а годишната инфлация за юли 2025 г. спрямо юли 2024 г. е 5.3%.

Инфлацията от началото на годината (юли 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 4.1%, а средногодишната инфлация за периода август 2024 - юли 2025 г. спрямо периода август 2023 - юли 2024 г. е 3.2%.

Месечна инфлация

През юли 2025 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

"Развлечения и култура“ - увеличение с 13.2%;

"Ресторанти и хотели“ - увеличение с 2.4%;

"Съобщения“ - увеличение с 2.0%;

"Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 1.9%;

"Транспорт“ - увеличение с 1.3%;

"Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ - увеличение с 1.0%;

"Образование“ - увеличение с 0.6%;

"Разнообразни стоки и услуги“ - увеличение с 0.6%;

"Здравеопазване“ - увеличение с 0.3%;

"Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ - увеличение с 0.2%;

"Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.2%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следната потребителска група:

"Облекло и обувки“ - намаление с 3.4%.

През месец юли 2025 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: листни зеленчуци - с 6.8%, ябълки - с 5.6%, пипер - с 4.6%, сладолед - с 3.6%, бира - с 2.9%, маслини - с 2.7%, домати - с 2.5%, праскови и кайсии - с 2.2%, минерална вода - с 2.2%, шоколад и шоколадови изделия - с 1.9%, мляно месо (кайма) - с 1.9%, млечни масла - с 1.8%,  месо от едър рогат добитък - с 1.6%, месо от домашни птици - с 1.3%, яйца - с 1.3%, вина - с 1.3%, зрял чесън - с 1.2%, цитрусови и южни плодове - с 1.2%, плодови сокове - с 1.1%, трайни колбаси - с 0.9%, малотрайни колбаси - с 0.6%, краставици - с 0.6%, газирани напитки - с 0.5%, ракии - с 0.4%, макаронени изделия - с 0.3%, кисели млека - с 0.3%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 0.3%, захар - с 0.3%, прясна и охладена риба - с 0.2%, бял хляб - с 0.1%, и други.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: картофи - с 13.6%, други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжан) - с 11.0%, зеле - със 7.1%, пресни зеленчукови подправки - с 2.0%, леща - с 1.3%, чипс - с 1.0%, кашкавал - с 0.8%, ориз - с 0.8%, типов и ръжен хляб - с 0.7%, пълномаслено прясно мляко - с 0.7%, оцет - с 0.7%, зрял лук - с 0.6%, кафе - с 0.5%, маргарин - с 0.5%, зрял боб - с 0.5%, гъби - с 0.4%, брашно - с 0.4%, олио - с 0.3%, сол - с 0.2%,  свинско месо - с 0.1%, сирене - с 0.1%, и други.

В групите на нехранителните стоки и на услугите e регистрирано увеличение на цените при: пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с 21.2%, международни полети - с 15.9%, услуги по краткосрочно настаняване - 13.0%, топлинна енергия за подгряване на вода - с 5.7%, курсове за водачи на ЛТС - с 5.0%, други пощенски услуги (куриерски услуги) - с 4.5%,  електроенергия - с 2.6%, дизелово гориво - с 2.5%, бензин А95Н - с 1.9%, принадлежности за ЛТС - с 1.6%, бензин А100Н - с 1.5%, телевизори - с 1.5%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 1.4%, финансови услуги на банки - с 1.4%, козметични продукти - с 1.4%, прахосмукачки - с 1.4%, дърва за отопление - с 1.2%, градинарство и цветарство - с 1.2%, готварски печки - с 1.1%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 1.1%, услуги по обществено хранене - с 0.9%, климатици - с 0.8%, пелети - с 0.8%, цигари - с 0.8%, почистващи и дезинфекционни средства - с 0.8%, продукти за лична хигиена - с 0.8%, пътнически транспорт с такси - с 0.4%, и други.

При нехранителните стоки и при услугите е регистрирано намаление на цените при: газ пропан-бутан за ЛТС - с 4.7%, обувки - с 3.8%, велосипеди - с 3.7%, облекло - с 3.4%, препарати за почистване на съдове - с 1.6%, автомобилни застраховки - с 1.5%, газообразни горива за битови нужди - с 1.2%, прахове за пране - с 1.0%, бойлери - с 0.7%, материали за текущ ремонт и поддържане на жилище - с 0.3%, метан за ЛТС - с 0.2%, и други.

Регистрирано е увеличение на цените на: стоматологични услуги - с 0.9%, услуги на медицински лаборатории - с 0.8%, лекарски услуги - с 0.4% и лекарствени продукти - с 0.2%.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (юли 2025 г. спрямо юли 2022 г.) е 17.0%, а за последните пет години (юли 2025 г. спрямо юли 2020 г.) е 41.2%.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

През юли 2025 г. месечната инфлация е 1.4%, а годишната инфлация за юли 2025 г. спрямо юли 2024 г. е 3.4%.

Инфлацията от началото на годината (юли 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3.2%, а средногодишната инфлация за периода август 2024 - юли 2025 г. спрямо периода август 2023 - юли 2024 г. е 2.8%.

Месечна инфлация

Според ХИПЦ през юли 2025 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

"Ресторанти и хотели“ - увеличение с 5.7%;

"Развлечения и култура“ - увеличение с 4.0%;

"Съобщения“ - увеличение с 2.0%;

"Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 1.7%;

"Транспорт“ - увеличение с 1.5%;

"Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ - увеличение с 1.1%;

"Образование“ - увеличение с 0.6%;

"Разнообразни стоки и услуги“ - увеличение с 0.6%;

"Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ - увеличение с 0.4%;

"Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.3%;

"Здравеопазване“ - увеличение с 0.2%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следната потребителска група:

"Облекло и обувки“ - намаление с 3.0%.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (юли 2025 г. спрямо юли 2022 г.) е 14.6%, а за последните пет години (юли 2025 г. спрямо юли 2020 г.) е 34.6%.

Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)

Според индекса на цените за малката кошница през юли 2025 г. е регистрирано увеличение с 0.3% на месечна база и увеличение с 4.5% от началото на годината[3].

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

услуги - увеличение с 1.9%;

нехранителни стоки - намаление с 0.2%;

хранителни продукти - намаление с 0.1%.






