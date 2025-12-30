Националният статистически институт публикува данни за 2024 г. за равнопоставеното участие на жените и мъжете в управлението. Изследването се провежда на всеки три години и обхваща заетите ръководни длъжности на високо и средно управленско ниво, участващи в процесите на вземане на решения в институциите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и други самостоятелни структури.Към 31.12.2024 г. най-висок относителен дял на ръководните длъжности, заети от жени, се наблюдава в институциите на съдебната власт - 54.1%, а най-нисък в законодателната власт - 23.3%. Мъжете заемат 68.3% от ръководните длъжности на най-високо управленско ниво, а жените са най-добре представени на ниво "заместник-ръководител“ - 42.0%.Към края на 2024 г. в централната администрация на изпълнителната власт жените на ръководни длъжности представляват 40.9% от всички ръководители, а делът им в териториалната администрация е 34.6%. Данните показват, че жените имат по-голям относителен дял в ръководствата на изпълнителните агенции (67.4%) и специализираните териториални администрации (57.9%) и по-малко участие в управлението на отделните министерства, където 74.7% от ръководния състав се състои от мъже.