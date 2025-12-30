НСИ: Мъжете у нас заемат 68.3% от ръководните длъжности на най-високо управленско ниво, жените са в ролята на заместник
©
Към 31.12.2024 г. най-висок относителен дял на ръководните длъжности, заети от жени, се наблюдава в институциите на съдебната власт - 54.1%, а най-нисък в законодателната власт - 23.3%. Мъжете заемат 68.3% от ръководните длъжности на най-високо управленско ниво, а жените са най-добре представени на ниво "заместник-ръководител“ - 42.0%.
Към края на 2024 г. в централната администрация на изпълнителната власт жените на ръководни длъжности представляват 40.9% от всички ръководители, а делът им в териториалната администрация е 34.6%. Данните показват, че жените имат по-голям относителен дял в ръководствата на изпълнителните агенции (67.4%) и специализираните териториални администрации (57.9%) и по-малко участие в управлението на отделните министерства, където 74.7% от ръководния състав се състои от мъже.
Още от категорията
/
НЗОК: Сумата, изплатена за играещите в казина, докато уж са в болница, най-вероятно надхвърля 7 млн. лв.
11:33
Експерт за цените на тока: 24 лв. всеки месец, без да ги виждаме във фактурата, отиват, за да са домакинствата на регулирания пазар
10:47
ГДБОП: Ежедневно хора получават обаждания от лица с индийски или пакистански акцент, които твърдят, че са от поддръжката на банка
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.