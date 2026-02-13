НСИ: Най-високи заплати се отчитат в сектора на комуникациите и финансите, най-ниски – в хотелиерството и селското стопанство
Спрямо третото тримесечие на 2025 г. най-голямо намаление на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 6.3%, в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 5.0%, и в "Операции с недвижими имоти" - с 3.2%. Най-голямо увеличение на броя наети лица по трудово и служебно правоотношение - с 1.3%, е регистрирано при дейност "Хуманно здравеопазване и социална работа".
В края на декември 2025 г. в сравнение с края на декември 2024 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 29.3 хил., или с 1.3%. Най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности: "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 11.7 хил., "Строителство" - с 5.6 хил., и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 5.1 хил., а най-голямо намаление се наблюдава в "Преработваща промишленост" - със 7.6 хил., и в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 1.6 хиляди.
В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 5.8%, "Култура, спорт и развлечения" с 5.1%, и в "Други дейности" - с 4.9%, а най-голямо намаление е регистрирано при "Селско, горско и рибно стопанство" - с 2.5%, и при "Добивна промишленост" - с 2.2%.
Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2025 г. е 2 641 лв., за ноември - 2 654 лв., и за декември - 2 741 лева.
През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата e 2 678 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2025 г. с 5.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Образование" - с 13.0%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 8.5%, и "Култура, спорт и развлечения" - със 7.9%.
Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.0%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: "Операции с недвижими имоти" - с 18.1%, "Административни и спомагателни дейности" - с 15.6%, и "Строителство" - с 15.2%.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:
- "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 5 739 лева;
- "Финансови и застрахователни дейности" - 3 969 лева;
- "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3 840 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в следните икономически дейности:
- "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 617 лева;
- "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 770 лева;
- "Други дейности" - 1 859 лева.
През четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 10.6%, а в частния сектор - с 11.2%.
